Samsun'da Evde Kavga: 1 Yaralı, 2 Gözaltı

Alaçam ilçesinde bir evde çıkan kavgada 22 yaşındaki R.C.D, 44 yaşındaki E.K'yi bıçakla yaraladı. Olay sonrası iki kişi gözaltına alındı ve yaralı hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Alaçam ilçesinde, evde çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı.

İddiaya göre, Fatih Mahallesi'nde bir ikamette K.Ç. (22), R.C.D. (17) ile E.K. (44) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu şüpheli R.C.D, E.K'yi kolundan ve bacağından bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Yaralı ambulansla önce Bafra Devlet Hastanesi'ne, oradan da Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis ekipleri şüpheli R.C.D. ile üvey kız kardeşi K.Ç'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden R.C.D. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla, K.Ç. ise savcılıktan serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
