Üye Girişi
Haberi Paylaş

SAMSUN'DA EVDE ÇAKMAKLA OYNAYAN ÇOCUK YANGINA NEDEN OLDU

Güncel Haberler

SAMSUN'da apartmanın 5'nci katında çakmakla oynayan Irak uyruklu çocuğun neden olduğu yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

SAMSUN'da apartmanın 5'nci katında çakmakla oynayan Irak uyruklu çocuğun neden olduğu yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında evden kendi imkanlarıyla çıkan 2'si çocuk 4 kişi, dumandan etkilendi.

Yangın saat 20.30 sıralarında Canik ilçesi Meltem sokak üzerindeki 5 katlı binanın son katında çıktı. İddiaya göre Iraklı ailenin oturduğu dairede çakmakla oynayan çocuk yangına neden oldu. Yangını kendi imkanları ile söndürmeye çalışan aile, çabaları sonuç vermeyince evden ayrıldı. Bu sırada bina içerisine yayılan durumu fark eden daire sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Dumandan etkilenen aileye ise sağlık ekibi olay yerinde müdahale etti. Yangında Iraklı ailenin oturduğu evde maddi hasar meydana geldi. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye Canik Irak Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title