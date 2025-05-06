Samsun'da Etkili Olan Sis, Dronla Görüntülendi
Samsun'un batısında, Atakum ve İlkadım ilçelerinde öğleden sonra başlayan ve etkisini artıran sis, kenti etkileyici görüntülerle dolu hale getirdi. Tütün İskelesi ve çevresinin sisle kaplandığı anlar dronla kaydedildi.
Samsun'un batısında etkili olan sis dronla görüntülendi.
Atakum ve İlkadım ilçelerinde öğleden sonra başlayan sis, bir süre sonra etkisini artırdı.
Samsun'un simgelerinden Tütün İskelesi ve çevresi sis içinde kaldı.
Kentte güzel görüntüler oluşturan sis, dronla kayda alındı.
Kaynak: AA / Erkut Kargın - Güncel