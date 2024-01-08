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Samsun'da Eski Askeri Hastaneden Hırsızlık Yapan Şüpheli Tutuklandı

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Samsun'un İlkadım ilçesindeki eski askeri hastaneden hırsızlık yapan Ömer Alasulu (37), tutuklandı. Alasulu, askeri hastaneden çaldığı malzemelerle yakalanarak polise teslim edildi.

SAMSUN'un İlkadım ilçesindeki eski askeri hastaneden hırsızlık yapan Ömer Alasulu (37), tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesine bağlı İlyasköy Mahallesi'ndeki Esentepe Kışlası'nda meydana geldi. İddiaya göre, daha önce kapatılan askeri hastaneye giren Ömer Alasulu, buradaki 31 oksijen tüpü parçası, 6 musluk bataryası ve 1 tornavidayı çaldı. Alasulu, kaçmak isterken askerler tarafından yakalanıp, polise teslim edildi. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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