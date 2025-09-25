Samsun'da Enerji Verimliliği Semineri Düzenlendi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü ile Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği (İZODER) işbirliğinde düzenlenen "Binalarda Enerji Verimliliği Bölgesel Semineri"nin 4'üncüsü Samsun'da gerçekleştirildi.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, kentteki bir otelde düzenlenen seminerin açılışında yaptığı konuşmada, binalarda enerji verimliliğinin arsa seçiminden başladığını söyledi.

Sağlam yere bina inşa edilmezse belki 10 yıl sonra yıkıp yeniden yapmak veya güçlendirmek zorunda kalındığını belirten Tavlı, bunun da enerji israfı olduğunu çünkü oradaki malzemelerin enerjiyle üretildiğini anlattı.

Hızla artan nüfus ve gelişen teknolojiyle enerjiye ihtiyacın arttığına işaret eden Tavlı, şunları kaydetti:

"Enerjiyi verimli kullanmadığımızda ihtiyaç artıyor. Verimli kullansak bu kadar artmaz. Enerji kaynakları sınırlı, maliyetler yüksek ve çevresel etkiler her geçen gün büyüyor. Bu durum sürdürülebilir gelecek için enerji verimliliğini daha önemli kılıyor. Özellikle ülkemizin enerji talebinin büyük kısmı ithalatla karşılandığı için kalkınma, sanayileşme ve milli teknoloji hamlelerimizin devamında enerjinin verimli kullanılması büyük önem taşıyor."

Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Banu Aslan ise enerji verimliliğinin sadece tasarruf yöntemi değil, aynı zamanda iklim kriziyle mücadelede zorunluluk olduğunu vurguladı.

Aslan, "Yağış rejimleri değişti, hava bir anda soğuyor veya ısınıyor. Artık illerimizde soğutma yükü de oluşuyor ve buna karşı tedbir alınması zorunlu. Doğru ve disiplinli mühendislik çalışmalarıyla konforumuzu düşürmeden daha ekonomik çözümler üretmek zorundayız. Bakanlık olarak bu amaçla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz." dedi.

Son 10 ayda önemli adımlar attıklarını bildiren Aslan, "Yeşil Sertifika Sistemi'ni güncelledik, zorunluluklar getirdik. Şimdi yeşil bina sertifikamızın uluslararası geçerliliği için çalışıyoruz. Amerika ve İngiltere'nin sertifikaları tüm dünyada kullanılıyor, biz de kendi sertifikamızı bu noktaya taşımak istiyoruz. Yaptığımız mühendislik çalışmalarıyla konforu düşürmeden ortalama yüzde 30 enerji verimliliği sağladık. Meteoroloji verilerini 84'ten 730'a çıkardık. Artık her bölgenin hassas hesaplamasını yapacağız. Aynı derecelere göre bina tasarlamak bizi yanlış tasarıma itiyordu, bunun önüne geçtik." diye konuştu.

Gri su ve yağmur hasadıyla yılda 10 milyon metreküp su tasarrufu hedefleniyor

Aslan, binalarda enerji performansı yönetmeliğini de yenilediklerini dile getirerek, "Çok sıcak iklim bölgelerinde soğutmaya ağırlık verdik. Bazı bölgelerde ısıtma için tesisat çekme zorunluluğunu kaldırdık. Su tasarrufuyla ilgili son 4 ayda yaptığımız düzenlemeler var; gri su ve yağmur suyu hasadı çalışması. Yaptığımız düzenlemelerle yılda 10 milyon metreküp su tasarrufu sağlayacağız. Bu, Samsun'un 4 aylık içme suyu ve sulama ihtiyacına denk geliyor. 19 Mayıs Barajı'ndaki suyun üçte birini sadece tasarrufla kazanmış olacağız." ifadelerini kullandı.

İZODER Başkanı Emrullah Eruslu ise 32 yıldır yalıtım bilincini artırmak için çalıştıklarına dikkati çekerek, "Bu süreçte kamuoyunun dikkatini çeken birçok kampanya, proje ve çalışma gerçekleştirdik. Sektörün gelişiminde ve toplumda yalıtım bilincinin artmasında, Bakanlıkla yaptığımız işbirliklerinin önemli katkısı oldu." dedi.

Seminere, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, bölgedeki 11 ilin çevre, şehircilik ve iklim değişikliği il müdürleri, mühendisler, mimarlar ve teknik personel katıldı.