Samsun'da Dünya Ormancılık Haftası kutlamaları

Samsun'un Bafra ilçesinde "Dünya Ormancılık Haftası" dolayısıyla fidan dikme töreni gerçekleştirildi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Turizm Fakültesi, Bafra İşletme Fakültesi ve Bafra Turizm Meslek Yüksekokulunu (MYO) bünyesinde bulunduran Bafra Yerleşkesi'nde OMÜ ve Bafra Orman İşletme Müdürlüğünün iş birliğiyle fidanlar toprakla buluşturuldu.

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, burada yaptığı konuşmada, Bafra Yerleşkesi'nde 300 dönüm alanda 50 dönüm orman bölgesi oluşturulmasının planlandığını söyledi.

Bu yıl 10 dönümlük alanda dikim olsa da sonraki yıllarda 50 dönümlük alanın tamamının ağaçlandırılmasını hedeflediklerini anlatan Ünal, "Dünyamızdaki küresel iklim değişikliği karşısında nitelikli yaşam alanı oluşturma düşüncesiyle bugünü vesile kıldık. 1100 fidan toprakla buluşturuldu. Diktikten sonra bakımını yapmak ve sulamak suretiyle ihtiyaçlarını karşılayarak ağaçların yaşatılması en büyük sorumluluğumuz. Bu sorumluluğun bizden sonraki kuşaklara bir kültür olarak aktarılmasını temenni ediyoruz." dedi.

Etkinliğe OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selim Eren, Genel Sekreter Prof. Dr. İdris Varıcı, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yetkin Bulut, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem Özcan, OMÜ Tarımsal Araştırma ve Uygulama Müdürü Doç. Dr. Hasan Akay, Bafra Turizm MYO Müdürü Doç. Dr. Seyfullah Gül, Bafra Orman İşletme Müdürü Mustafa Bayraktar ile öğrenciler katıldı.