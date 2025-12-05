Haberler

Samsun'da "Gençlerle Söyleşi" programı düzenlendi

Samsun'da 'Gençlerle Söyleşi' programı düzenlendi
Güncelleme:
Samsun'da 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü dolayısıyla düzenlenen 'Gençlerle Söyleşi' programında, gönüllülük faaliyetlerine destek vurgusu yapıldı. Programda çeşitli konuşmacılar, gençlerin sorularını yanıtladı ve sertifika töreni gerçekleştirildi.

Samsun'da 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü dolayısıyla "Gençlerle Söyleşi" programı düzenlendi.

Münevver Ayaşlı Kredi ve Yurtlar Kurumu Kız Yurdu Konferans Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, gönüllülük faaliyetlerini desteklediklerini söyledi.

Katılımcılara teşekkür eden Dereci, "Bütün gönüllülük faaliyetlerimize birlik ve beraberlik içerisinde devam etmeyi Allah nasip etsin." ifadesini kullandı.

Yeşilay Samsun Şubesi Başkanı Emre Güneş'in moderatörlüğündeki söyleşiye, Anadolu Ajansı (AA) Samsun Bölge Müdürü Halil Demir, Hayrat Vakfı İl Başkanı Ali Hüsrev Yağız, Cihannüma İl Başkanı Prof. Dr. Recep Demir, AFAD Müdür Yardımcısı Seyit Ahmet Seldüz, Samsun İHH Başkanı Mustafa Yeşil, Kızılay Samsun Şubesi Başkanı Onur Çoban, MÜSİAD Samsun Şubesi Başkanı Osman Öğüten, Samsun Yıldız Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Başkanı Kemal Davutoğlu, Samsun İzcilik İl Temsilcisi Ahat Aygül ile İlim Yayma Cemiyeti Samsun Şubesi Başkanı Adnan İpekdal, konuşmacı olarak katıldı.

AA Samsun Bölge Müdürü Demir, AA'nın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Konuşmacılar, söyleşiye katılan öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Programın sonunda, Dünya Gönüllüler Günü kapsamında yurtlarda gönüllülük faaliyetleri gerçekleştiren öğrencilere sertifikaları verildi.



