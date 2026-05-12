Samsun'da dezenformasyona karşı "pickleball" etkinliği düzenlendi

Samsun'da, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen pickleball etkinliği ile dezenformasyona karşı farkındalık oluşturuldu. Etkinliğe katılan yaklaşık 70 kişi spor yaparak doğru bilginin önemine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürlüğü ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Dezenformasyonla Mücadele Topluluğu işbirliğinde Atakum Sporcu Fabrikası'nda düzenlenen etkinlikte, öğrenciler ve katılımcılar, "pickleball" oynayarak hem spor yaptı hem de doğru bilginin önemine dikkati çekti.

Samsun Pickleball Derneği Başkanı Semih Üzer, etkinliğe yaklaşık 70 kişinin katıldığını belirterek, amaçlarının pickleball sporunu tanıtmak olduğunu söyledi.

Üzer, "Bugün Ondokuz Mayıs Üniversitesi Dezenformasyonla Mücadele Topluluğu ile bir etkinlik düzenledik. İletişim Başkanlığımız da etkinliğe destek verdi. Amacımız hem doğru bilgiyi yaymak hem de pickleball sporunu tanıtmak. Aynı zamanda bağımlılıklarla mücadele kapsamında insanları kötü alışkanlıklardan uzak tutmayı hedefleyen güzel bir etkinlik gerçekleştirdik." dedi.

OMÜ Dezenformasyonla Mücadele Topluluğu Başkanı Abdurrahim Cansız ise sporun birleştirici gücünden yararlanarak dezenformasyona karşı farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını ifade ederek, "Öğrencilerimizin ve basın mensuplarının katılımıyla güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. Bu etkinlikte yanımızda olan İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürlüğüne ve basın mensuplarına teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Etkinliğe, Basın İlan Kurumu Samsun Bölge Müdürü Nedim Engin ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürü Ebubekir Ayrancı da katıldı.

Kaynak: AA / Tuğçe Turgu
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMutlu Çağlar:

Bunun arkasında ne var acaba başka niyetler mi var diye sorup duruyorum ben

Haber YorumlarıYasemin Göksoy:

Pickleball ile dezenformasyonla mücadele mi yapıyoruz bu da ilginç yani spor yaparak haber okuması gereken insanları bilinçlendirme çalışması çok tuhaf geldi bana ama amaç doğru bilginin yayılması olunca iyi bir şey belki OMÜ öğrencileri farkındalık kazanmış olur

Haber YorumlarıMehmet Çağlar:

Eskiden böyle şeyler yapılmazdı ya, insanlar doğru haber alırdı televizyondan bitti gitti. Şimdi her yerde yalan yanlış bilgi var, sosyal medyada filan. Bu etkinliğin amacı güzel tabii ama dezenformasyonun kaynağını kapatmak lazım önce. Spor oynamak güzel hoş ama asıl sorun başka yerlerde yatıyor diye düşünüyorum ben.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

