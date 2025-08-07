Samsun'da Devrilen Otomobilde 4 Kişi Yaralandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Ladik ilçesinde devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Ladik ilçesinde devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

H.D. idaresindeki 44 DZ 659 plakalı otomobil, Ladik Gölü yakınlarında yol kenarına devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan M.S, K.D. ve Y.H.D. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Ladik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / İsmail Ergül - Güncel
Nikah memurunun damattan isteği sonrası gelin şoke oldu: Ben olsam yolardım

Nikah memurunun damattan isteği sonrası gelin şoke oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail destekli Dürziler, Süveyda'da yerel yönetim ilan etti

İsrail, Suriye'de istediğini alıyor: İlk fitili onlar ateşledi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.