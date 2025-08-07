Samsun'da Devrilen Otomobilde 4 Kişi Yaralandı
Samsun'un Ladik ilçesinde devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
H.D. idaresindeki 44 DZ 659 plakalı otomobil, Ladik Gölü yakınlarında yol kenarına devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan M.S, K.D. ve Y.H.D. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Ladik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / İsmail Ergül - Güncel