Samsun'da devrilen midibüste yaralanan öğrencinin sağlık durumu ile ilgili açıklama

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Ünsal Özgen, Samsun'un İlkadım ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu yaralanan öğrencilerden 16 yaşındaki Arda Mehmet E'nin tedavi süreci ile ilgili bilgi verdi.

Özgen, gazetecilere, sabah saatlerinde Ünye Fen Lisesi öğrencilerinin bulunduğu midibüsün Samsun'da devrilmesi sonucu bazı öğrencilerin yaralandığını hatırlattı.

Yaralanan öğrencilerden 16 yaşındaki Arda Mehmet E'nin tedavisinin merkezlerinde yapıldığını belirten Özgen, "Bir iki küçük problem dışında, hayatı tehdit eden organlarda hasar görmedik. Beyinde hafif bir kanaması ve akciğerde hafif bir yaralanması var, müdahale gerektirmeyen. Ama kol tamamıyla kopmuş durumda olarak bize geldi. Bu tip hastalarımız üç bölümü öncelikli olarak ilgilendiriyor. Kalp damar cerrahisi, ortopedi ve plastik cerrahi. Üç bölümün de öğretim üyeleri hastamızı değerlendirdiler ve hızlı şekilde ameliyata aldılar." ifadelerini kullandı.

Ameliyatta öncelikli olarak kopmuş olan kolun kanlandırılması ile ilgilendiklerini dile getiren Özgen, şunları kaydetti:

"Şu an kemik kısmını platin ile tamir etme aşamasındalar ama ondan sonra damarların ve sinirlerin ağızlaştırılması işlemi yapılacak. Halen operasyon devam ediyor. Ne kadar süreceğini damarların, sinirlerin ağızlaştırılması belirleyecek. Akşamı bulacağını tahmin ediyoruz. Takılacak kol ne kadar başarılı olacak, onu şu anda söyleme şansımız yok. Tamamıyla cerrahinin o aşamasına geçildiğinde arkadaşlarımızın kanaatlerine göre bir tahminde bulunabileceğiz. Biz her iki ihtimali de açık tutuyoruz. Tutması için dua ediyoruz ama tutmaması durumunda da yapılacaklar konusunda tedbirimizi alıyoruz. İnşallah şifa ile kolu kurtaracak şekilde bir son nasip eder Allah."

İstanbul'dan Ordu'nun Ünye ilçesine giden T.G. (39) yönetimindeki 52 AEE 917 plakalı Ünye Belediyesine ait midibüs Kıran Mahallesi İlkadım Bulvarı'nda devrilmiş, kazada 9'u öğrenci 11 kişi yaralanmıştı.

Ünye Fen Lisesi Robot Takımı olan öğrencilerin İstanbul'da düzenlenen robotik yarışmasından döndüğü öğrenilmişti.

Kaynak: AA / Veysel Altun
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

