Samsun'da depremzede ailelere eşya yardımı devam ediyor

Samsun'un İlkadım Belediyesi, ilçeye gelen depremzede ailelerin talep ettikleri eşyaları karşılayarak desteğini sürdürüyor.

İlkadım Belediyesi Sosyal Yardım Müdürlüğü, zor ekonomik şartlar altında yaşam mücadelesi veren ihtiyaç sahibi ailelere 'Kadın Koordinasyon Merkezi'nde gelen eşyaları hayır çarşısında yenileyerek ailelere ulaştırıyor. Ekipler, veri havuzunda kayıtlı ihtiyaç sahibi ailelerin yanında doğal afetlere maruz kalıp, yaşam yerlerini terk ederek ilçeye gelen ailelere de yaşam desteği oluyorlar. Rasathane Mahallesi'ne yerleşen depremzede aileye eşya yardımı yapan ekipler, ailenin ihtiyacı olan koltuk takımı, halı, masa, sandalye, baza ve perdeden oluşan eşyaları hızlı şekilde aileye ulaştırdı.

Kadın Koordinasyon Merkezi'nde bulunan 'Hayır Çarşısı'nın İlkadım'da binlerce yüreğe dokunduğunu ifade eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Yılın her günü ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Kadın Koordinasyon Merkezimiz komisyonumuzda görevli gönüllülerimiz dolaşıyor, kıyafetten gıdaya, eşyadan eğitime birçok alanda destekler veriyoruz. Bunları yaparken de en büyük güvencemiz bağışçılarımız. Bağışçılarımızın bize güvenerek getirdiklerini biz de ihtiyaç sahibi aileler ile buluşturuyoruz" diye konuştu. - SAMSUN