Samsun'da denize düşen karaca kurtarıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Samsun'da denize düşen karaca kurtarıldı

AA - Mehmet Kumcağız - Güncel
 - Güncelleme:
Samsun'da denize düşen karaca kurtarıldı

Samsun'un Atakum ilçesinde Kurupelit Yat Limanı'ndaki kayalıklardan denize düşen karacayı, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri kurtardı.

Samsun'un Atakum ilçesinde Kurupelit Yat Limanı'ndaki kayalıklardan denize düşen karacayı, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri kurtardı.

Samsun Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, karacanın denizde mahsur kaldığını gören vatandaşların ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, hayvanı kıyıya çıkardı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen karaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

AA / Mehmet Kumcağız - Güncel

Sahil Güvenlik, Kurupelit, Karadeniz, Samsun, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title