Samsun'da Denizde Kaybolan Kadın Aranıyor

Samsun'un Atakum ilçesinde denizde kaybolan kadının bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Denizevleri Mahallesi'nde serinlemek için denize girdiği iddia edilen ve kimliği henüz belirlenemeyen kadın, bir süre sonra gözden kayboldu.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı cankurtaranlar, deniz polisi, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı dalgıçları ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Cankurtaranlar ile vatandaşlar denizde el ele tutuşarak tarama yaptı. Deniz polisi bot ile arama yaparken dalgıçlar ise su dibinde kadını aradı.

Yaklaşık 2 saat boyunca yapılan aramalarda kadına ulaşılamadı.

Arama çalışmaları dron ile havadan görüntülendi.

Kayıp kadının bulunması için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA