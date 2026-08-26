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Samsun'da 7 Kişi Boğulma Tehlikesi Geçirdi

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Samsun Atakum'da dalga ve rip akıntısına rağmen denize giren 7 kişi boğulma tehlikesi yaşadı. Cankurtaranlar tarafından kurtarılan vatandaşlar için yetkililer rüzgarlı havalarda denize girilmemesi konusunda uyardı.

Samsun'un Atakum ilçesinde denize giren 7 kişi boğulma tehlikesi geçirdi.

Karadeniz'de etkili olan dalga ve rip akıntısına rağmen denize giren bazı vatandaşlar, kıyıya dönmekte güçlük çekti.

Çatalçam mevkisinde 3, Pelikköy'de 2 ve Denizevleri mevkisinde 2 kişi olmak üzere 7 kişi boğulma tehlikesi geçirdi.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerlerine Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı cankurtaranlar ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Cankurtaranlar, boğulma tehlikesi geçiren 7 kişiyi sudan çıkardı.

Yetkililer, vatandaşları rüzgarlı havalarda denize girmemeleri, rip akıntısına kapıldıklarında kıyıya paralel yüzmeleri konusunda uyardı.

Kaynak: AA
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