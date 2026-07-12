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Samsun'da boğulma tehlikesi geçiren kişi hastaneye kaldırıldı

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Samsun'un Atakum ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren Mustafa Ö., deniz polisi tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi devam eden kişinin bilinci kapalı.

Samsun'un Atakum ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren ve deniz polisi tarafından sudan çıkarılan kişi tedavi altına alındı.

Körfez Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki bir otelin sahilinde denize giren Mustafa Ö. (30), bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.

Durumu fark eden çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri ile Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi ekipleri sevk edildi.

Deniz polisi ekiplerinin müdahalesiyle sudan çıkarılan Mustafa Ö, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunan Mustafa Ö'nün bilincinin kapalı olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Veysel Altun
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