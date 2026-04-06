AFAD Dalgıçları, Anadolu Ajansı'nın 106. Yıl Dönümünü Altınkaya Barajı'nda Kutladı

Samsun AFAD dalgıçları, Anadolu Ajansı'nın 106. kuruluş yıl dönümünü Altınkaya Barajı'nda su altında pankart açarak kutladı. 17 metre derinliğe inen dalgıçlar, su sıcaklığının 6 derece olduğu ortamda 'Anadolu Ajansının 106. yılını kutlarız' yazılı pankartı açtı. Bu anlar AA ekibi tarafından kaydedildi.

Samsun Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) dalgıçları, Anadolu Ajansının 106. kuruluş yıl dönümünü kutlamak için Bafra ilçesinde bulunan Altınkaya Barajı'nda su altında pankart açtı.

Dalgıçlar, Bafra ilçesinde M.Ö. 3. yüzyılda Helenistik dönemde savunma amaçlı inşa edilen 2 bin 300 yıllık Asarkale önünden geçen Kızılırmak üzerindeki Altınkaya Barajı'nın serin sularına daldı.

Su sıcaklığının 6 derece olduğu bölgede 17 metre derine inen dalgıçlar, burada 3 metre uzunluğundaki "Anadolu Ajansının 106. yılını kutlarız" pankartını açtı.

Daha sonra dalgıçlar pankartı su yüzeyinde de açtı.

Bu anlar AA ekibi tarafından GoPro kamera ve dronla görüntülendi.

Kaynak: AA / İlyas Gün
