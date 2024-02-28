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Samsun'da Cumhuriyet İlkokulu'nda tahliye tatbikatı gerçekleştirildi

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Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde bulunan Cumhuriyet İlkokulu'nda, 28 Şubat Sivil Savunma Günü dolayısıyla tahliye tatbikatı yapıldı. Okul Müdürü Mustafa Tuncay Mert, öğrencilerin afet anında nasıl hareket etmeleri gerektiğini öğrenmeleri için bu tatbikatın düzenlendiğini belirtti.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde Cumhuriyet İlkokulu'nda tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

Okulda, 28 Şubat Sivil Savunma Günü dolayısıyla yapılan tatbikatta, siren sesiyle birlikte öğrenciler en doğru şekilde okuldaki toplanma alanlarına hareket etti.

Okul Müdürü Mustafa Tuncay Mert, "Ülkemizde ve dünyada son yıllarda deprem, sel ve yangın gibi afetler sık sık yaşanmaya başladı. Özellikle 6 Şubat'ta gerçekleşen deprem örneği var önümüzde. Bizler de bu tür afetlerin yaşanma anında nasıl davranmalıyız ve nasıl hareket etmeliyiz bunları bilmemiz gerekiyor. Bu bilinçle Sivil Savunma Günü münasebetiyle böyle bir tatbikat yaparak öğrencilerimizde bu bilincin oluşmasını sağlamaya çalıştık." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Sivil Savunma Günü Mustafa Tuncay 28 Şubat Samsun Güvenlik Eğitim Güncel Haberler

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