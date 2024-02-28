Samsun'da Cumhuriyet İlkokulu'nda tahliye tatbikatı gerçekleştirildi

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde Cumhuriyet İlkokulu'nda tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

Okulda, 28 Şubat Sivil Savunma Günü dolayısıyla yapılan tatbikatta, siren sesiyle birlikte öğrenciler en doğru şekilde okuldaki toplanma alanlarına hareket etti.

Okul Müdürü Mustafa Tuncay Mert, "Ülkemizde ve dünyada son yıllarda deprem, sel ve yangın gibi afetler sık sık yaşanmaya başladı. Özellikle 6 Şubat'ta gerçekleşen deprem örneği var önümüzde. Bizler de bu tür afetlerin yaşanma anında nasıl davranmalıyız ve nasıl hareket etmeliyiz bunları bilmemiz gerekiyor. Bu bilinçle Sivil Savunma Günü münasebetiyle böyle bir tatbikat yaparak öğrencilerimizde bu bilincin oluşmasını sağlamaya çalıştık." dedi.