Samsun'da çocuklar karnelerini alarak yaz tatiline girdi

Samsun ve ilçelerinde öğrenciler, 2021-2022 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle karnelerini alarak yaz tatiline başladı.

Havza Kaymakamı Cengiz Nayman, Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, Aslançayır İlkokulu ve Ilıca İlkokulu ve Ortaokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı.

Çocuklara karnelerini dağıtan Nayman, Özdemir ve Sağlam, öğrencilerle sohbet etti.

Nayman, öğrencilere tatilin tadını çıkarmalarını tavsiye ederek, "Tatilde bol bol eğlenin ve kitap okuyun. Sahipsiz hayvanlar ile ilgilenin." dedi.

Velilerle de sohbet eden Nayman, "Sakın çocuklarımızı amansız bir yarışın içine sokmayın. Çocuklarımıza tatilde eğlenme, sosyalleşme için fırsat tanıyın." diye konuştu.

Özdemir de çocukların tatilde dinlenmelerini tavsiye ederek, "Ülke olarak sizlere ihtiyacımız var. Allah sizleri muvaffak eylesin." ifadesini kullandı.

Havza Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam ise ilçede 672 okul öncesi, 1695 ilkokul, 1781 ortaokul, 2 bin 68 lise olmak üzere toplam 6 bin 216 öğrencinin karne alarak yaz tatiline girdiğini kaydetti.

Programa Havza Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürleri Turan Demir ve Hakan Erhan da katıldı.

Kavak

Kavak'ta eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla Kavak Anadolu Lisesi ve Yaşar Doğu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde karne dağıtım töreni düzenlendi.

Kaymakam Ömer Saygılı, öğrencileri tebrik ederek, karne ve hediyelerini verdi.

Kovid-19 salgınının ardından ilçede eğitim öğretim döneminin başarılı ve sorunsuz şekilde tamamlanmasında özveriyle çalışan tüm personele ve velilere teşekkür eden Saygılı, öğrencilerin de iyi tatil geçirmelerini diledi.

Programa Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük de katıldı.

İlçede 17 okulda 3 bin 303 öğrenci ile 326 öğretmenin yaz tatiline girdiği öğrenildi.