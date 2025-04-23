Samsun'da Çocuk Trafik Eğitim Parkı Açıldı

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolasıyla Çocuk Trafik Eğitim Parkı açıldı.

19 Mayıs Belediyesi tarafından Cumhuriyet İlkokulu bahçesinde açılan parkta, çocuklar eğitim parkurunda elektrikli araçlar kullanarak hem eğlendi hem de trafik kurallarını öğrendi.

Etkinlikte çocuklara ayrıca belediye görevlilerince çeşitli hediyeler verildi.