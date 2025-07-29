Samsun'da Cinayetle İlgili Kırmızı Bültenle Aranan Şahıs Gürcistan'da Yakalandı

Samsun'da Cinayetle İlgili Kırmızı Bültenle Aranan Şahıs Gürcistan'da Yakalandı
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Samsun'da 2020 yılında işlenen cinayetle ilgili kırmızı bültenle aranan T.Ö, Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Örgüt faaliyeti çerçevesinde tasarlayarak öldürme suçundan aranan T.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Samsun'da işlenen cinayetle ilgili kırmızı bültenle aranan kişi, Gürcistan'da yakalanıp kente getirildi.

Uğur Demiröz suç grubu içinde yer alan ve 2020 yılında Samsun'un Atakum ilçesinde Y.C'nin öldürülmesi olayına karışan T.Ö'nün, olayın ardından Gürcistan'da bulunan örgüt elebaşının yanına kaçtığı belirlendi.

"Örgüt faaliyeti çerçevesinde tasarlayarak öldürme" suçundan kırmızı bültenle arama kararı çıkarılan T.Ö, İnterpol aracılığıyla yakalandığı Gürcistan görevlilerinden Sarp Sınır Kapısı'nda Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince teslim alındı.

Samsun'a getirilen, uyuşturucu madde suçlarından 2'si ifadeye yönelik, biri 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası olmak üzere başka suçlardan da aranan T.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel
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