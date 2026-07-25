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Samsun’da çekici ile üzerindeki kamyonet yandı

Samsun’da çekici ile üzerindeki kamyonet yandı
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SAMSUN'un Bafra ilçesinde seyir halindeyken motor bölümünden alev alan çekiciyle üzerindeki kamyonet yandı.

SAMSUN'un Bafra ilçesinde seyir halindeyken motor bölümünden alev alan çekiciyle üzerindeki kamyonet yandı.

Samsun-Sinop kara yolunun Yenice mevkisinde sürücüsü henüz öğrenilemeyen 55 AUE 682 plakalı çekici, motor bölümünden alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler çekiciyi tamamen sararken, yangın üzerinde taşınan kamyonete de sıçradı. Her iki araç da alevler içinde kaldı. İhbar üzerine bölgeye Samsun Büyükşehir Belediyesi Bafra İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında her iki araç da kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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