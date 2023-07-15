Samsun'da Çatıda Çıkan Yangın

SAMSUN'un Yakakent ilçesinde, 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı. Bina sakinleri çatıya yüzü maskeli bir kişinin molotof kokteyli attığını ileri sürdü.

Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Merkez Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki 4 katlı Bayar Apartmanı'nda meydana geldi. Bina sakinlerinin iddiasına göre; kimliği henüz tespit edilemeyen yüzü maskeli bir kişi, binanın çatısına molotof kokteyli attı. Molotof kokteylinin oluşturduğu alevler, kısa sürede çatıyı alev topuna çevirdi. Apartman sakinleri evlerini tahliye ederken, ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahalede bulunurken, sağlık görevlileri ise dumandan etkilenen 1 kişiyi Alaçam Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından güçlükle kontrol altına alındı. Polis, bina sakinlerinin iddiası üzerine yüzü maskeli olan kişinin kimliğinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.Öte yandan, Belediye Başkanı Hüseyin Kıyma, dumandan etkilenen vatandaşı hastanede ziyaret ederek, geçmiş olsun temennisinde bulundu.