Evinde çıkan yangını söndürmek isterken yaralandı

Güncelleme:
Samsun'un İlkadım ilçesinde bir binanın çatı katında çıkan yangında ev sahibi C.K. yaralandı. Yangına müdahale etmeye çalışan C.K., elinde ve vücudunda yanıklarla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangını ilk müdahaleyi yapan ev sahibi C.K. (38), yaralandı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, elinde ve vücudunda yanıklar meydana gelen ev sahibi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 21.30 sıralarında Çatalarmut Mahallesi Nilgün Sokak üzerinde, 4 katlı binanın atıl eşyaların bulunduğu çatı katında çıktı. Alevleri fark eden çevredekiler durumu ev sahibi C.K.'ye haber verdi. C.K., eve gelip yangını söndürmek istediği sırada elinde ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar meydana geldi. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan C.K., sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İtfaiye ekipleri, kullanılamaz hale gelen çatı katında çıkan yangını söndürdü.

Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Emre ÖNCEL/SAMSUN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
