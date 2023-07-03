Samsun'da Canlı Yayın Aracı Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı

Kaza, dün sabah saatlerinde Samsun-Ordu kara yolu Irmaksırtı mevkisinde meydana geldi. Ordu'da çekim yaptıktan sonra Sinop'a giden bir firmaya ait 34 KA 8854 plakalı canlı yayın aracı, sürücüsü Ahmet Ali Çelenk'in kontrolünden çıkarak yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı. Kazada görüntü yönetmeni Saliha Adıgüzel ile kameraman Furkan Akbulut hayatını kaybetti, Mustafa Gürler de yaralandı. Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Güler'in tedavisinin sürdüğü belirtildi. Saliha Adıgüzel'in cenazesi memleketi Siirt'e, Furkan Akbulut'un cenazesi ise İstanbul'a gönderildi. Gözaltına alınan sürücü Ahmet Ali Çelenk de tutuklandı.