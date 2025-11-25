Haberler

Samsun'da Çamgölü Mesire Alanı Yenileniyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yakakent ilçesindeki Çamgölü Mesire Alanı'nda yenileme ve genişletme çalışmalarına başlandı. Proje kapsamında sosyal donatılar, yürüyüş yolları, piknik alanları, çocuk oyun grupları ve konaklama tesisleri yenilenecek.

Samsun'un Yakakent ilçesinde Çamgölü Mesire Alanı'nda yenileme ve genişlitme çalışmaları başladı.

Geçtiğimiz aylarda yapılan ihale ile özel bir firmaya devredilen alanda yürütülen çalışmalar kapsamında sosyal donatılar, yürüyüş yolları, piknik alanları, çocuk oyun grupları, çevre düzenlemeleri ile bungalov evler, restoran ve otel gibi tesislerin yenilenmesi planlanıyor.

Firma yetkilisi Ersin Arslan, "Projemiz tamamlandığında Çamgölü Mesire Alanı, ilçe halkı ve ziyaretçiler için daha modern ve kullanışlı bir alan haline gelecek. Burası bölgenin önemli bir destinasyon ve yaşam-rekreasyon merkezi olacak. Çalışmalarımızı planlanan takvime uygun şekilde sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Necmi Sarıbaş - Güncel
DEM Parti'den 'İmralı tutanakları kamuoyuyla paylaşılsın' talebi

DEM Parti'den ezber bozan talep! Karar yarın verilecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Belediye başkanı dalgıç kıyafeti giydi, dibe indi: Gördüğü manzara şaşırttı

Belediye başkanı kıyafeti giydi, dibe indi! Gördüğü manzara şaşırttı
130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok

130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok
Devlet Bahçeli 'Darağacı' dedi, parti grubu ayağa kalktı

Bahçeli "Darağacı" dedi, parti grubu ayağa kalktı
Beşiktaş'tan 3 transfer hamlesi birden! İşte o isimler

Transferde 3 hamle birden! İşte o yıldız isimler
Belediye başkanı dalgıç kıyafeti giydi, dibe indi: Gördüğü manzara şaşırttı

Belediye başkanı kıyafeti giydi, dibe indi! Gördüğü manzara şaşırttı
Görüşmeler başlıyor: Fenerbahçe'de ayrılık

Görüşmeler başlıyor: Fenerbahçe'de ayrılık
Özlem Çerçioğlu'nun küplere bindiği an! Masaya vura vura konuştu

Özlem Çerçioğlu'nun küplere bindiği an! Hırsını masadan çıkardı
Robert Lewandowski'den Fenerbahçe'ye cevap

İşte Fenerbahçe'ye verdiği cevap
Şanlıurfa Adliyesi'nde patlama! Personel yaralandı

Şanlıurfa Adliyesi'nde patlama! Personel yaralandı
Evrim Akın ile ilgili yeni iddialar! Dizinin makyözü tek tek anlattı

Evrim Akın ile ilgili yeni iddialar! Dizinin makyözü tek tek anlattı
Özel izinle bölgeye giriliyor, binbir zahmetle toplanıp dudak uçuklatan rakama satılıyor

Özel izinle bölgeye giriliyor, binbir zahmete katlanılarak toplanıyor
Maddi durumu olmayan öğrencisini ve hediyesini paylaşan öğretmene büyük tepki var

Maddi durumu olmayan öğrencisini paylaşan öğretmene büyük tepki var
Sınıfta aniden rahatsızlanan 13 yaşındaki Baran hayatını kaybetti

Sınıfta aniden rahatsızlandı! 13 yaşındaki Baran'dan acı haber geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.