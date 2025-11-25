Samsun'da Çamgölü Mesire Alanı Yenileniyor

Samsun'un Yakakent ilçesinde Çamgölü Mesire Alanı'nda yenileme ve genişlitme çalışmaları başladı.

Geçtiğimiz aylarda yapılan ihale ile özel bir firmaya devredilen alanda yürütülen çalışmalar kapsamında sosyal donatılar, yürüyüş yolları, piknik alanları, çocuk oyun grupları, çevre düzenlemeleri ile bungalov evler, restoran ve otel gibi tesislerin yenilenmesi planlanıyor.

Firma yetkilisi Ersin Arslan, "Projemiz tamamlandığında Çamgölü Mesire Alanı, ilçe halkı ve ziyaretçiler için daha modern ve kullanışlı bir alan haline gelecek. Burası bölgenin önemli bir destinasyon ve yaşam-rekreasyon merkezi olacak. Çalışmalarımızı planlanan takvime uygun şekilde sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.