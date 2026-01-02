Haberler

Buzlanan yolda 2 yıl üst üste park halindeki aracına çarptılar

Güncelleme:
Samsun'un İlkadım ilçesinde, kar yağışı sonrası meydana gelen buzlanma kazalara yol açtı. Kazazedelerden Bünyamin Adıyaman, her yıl aynı durumu yaşadığını belirterek, belediyelerin buzlama yapmadığını ifade etti.

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde, buzlanma nedeniyle hasarlı kazaların olduğu Gebi Caddesi'ndeki kazazedelerden biri olan Bünyamin Adıyaman (50), "Geçen sene de aynı şekilde park ettiğim bu caddede aracıma başka bir araç çarptı" dedi.

İlkadım ilçesinde dün geceden beri etkisini artıran kar yağışı, yollarda buzlanmaya neden oldu. Gebi Caddesi'ndeki buzlanma sebebiyle hasarlı kazalar meydana geldi.

'HER SENE AYNI ŞEYİ YAŞIYORUM'

Bünyamin Adıyaman'ın akşam saatlerinde buraya park ettiği hafif ticari aracına da kamyonet çarptı. İki senedir aynı durumu yaşadığını söyleyen Adıyaman, "Geçen sene de aynı şekilde park ettiğim bu caddede aracıma başka bir araç çarptı. Belediyeler herhangi bir buzlama da yapmadı. Her sene aynı şeyi yaşıyorum. Düz diye buraya çektik, rampaya da çekmedik gelip çarpmasınlar diye. Kamyonet 4-5 araca birden vurdu, bize de denk geldi" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
