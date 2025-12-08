Haberler

Samsun'da boşanmış çift otomobil içinde ölü bulundu

Güncelleme:
Samsun'un Bafra ilçesinde bir otomobilde silahla vurulmuş halde bulunan Merve Ş. (21) ve Sezer A. (28) çiftinin, yaklaşık iki ay önce boşandıkları ve bir çocuklarının olduğu öğrenildi. Sezer A'nın babası, 8 gün önce kayıp ihbarında bulunmuştu.

Samsun'un Bafra ilçesinde bir otomobil içinde 2 kişi ölü bulundu.

Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Boğazkaya Mahallesi kırsalında devriye görevi sırasında şüphelendikleri park halindeki otomobili kontrol etti.

Ekipler araçta bir erkek ve bir kadını silahla vurulmuş halde buldu.

Öldükleri belirlenen kişilerin Merve Ş. (21) ile Sezer A. (28) olduğu tespit edildi.

Çiftin yaklaşık iki ay önce boşandıkları, bir çocuklarının olduğu, Sezer A'nın babasının 8 gün önce kayıp ihbarında bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
