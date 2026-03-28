Samsun'da bisikletliler trafikte görünür olmak için pedal çevirdi

Samsun'da bir araya gelen bisikletli grup, trafikteki sorunlara dikkat çekmek ve daha güvenli ulaşım talebini vurgulamak amacıyla pedal çevirdi. Etkinlik, dünya genelinde her ayın son cumartesi günü düzenleniyor.

Samsun'da bir araya gelen bisikletliler, trafikte karşılaştıkları sorunlara dikkat çekmek amacıyla pedal çevirdi.

Atakum'da Çobanlı İskelesi'nde toplanan bisikletliler, İlkadım ilçesine bisiklet sürerek Saathane Meydanı'ndaki grupla birleşti.

Grup, daha sonra yeniden Atakum ilçesine kadar pedal çevirdi.

Grup üyelerinden Abdurrahman Güner, yaptığı açıklamada, bisikletlilerin toplu halde sürüş yaparak trafikte görünürlük kazanmak, daha güvenli, daha adil ulaşım talebini görünür kılmak amacıyla etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Etkinliğin dünyanın 317 farklı kentinde her ayın son cumartesi günü düzenlendiğini belirten Güner, Türkiye'de İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir ve Gaziantep'in ardından Samsun'da da farkındalık sürüşlerini her ay gerçekleştireceklerini kaydetti.

Bisikletliler, sürüş sırasında bisikletlerine "Trafik sorununu bisiklet çözecek", "Arabadan in bisiklete bin", "Şeridi paylaşmak medeniyettir", "Trafikte biz de varız" ve "Beni de ailem bekliyor" yazılı pankartlar astı.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü
Neçirvan Barzani'nin konutuna saldırı! Duhok'taki ev, dronların hedefi oldu

Barzani'nin konutuna saldırı! Dronların hedefi oldu
Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu partisinden istifa etti

Beklenen son! Yasak aşk iddiaları istifa ile noktalandı
Romelu Lukaku adım adım Süper Lig'e

Lukaku adım adım Süper Lig'e
70 lüks araç küle döndü! Zarar inanılmaz boyutta

70 lüks araç küle döndü! Zarar inanılmaz boyutta
Akrabalarına nispet yapmak için tarlayı satıp pavyona gitti

Bu nasıl nispet yapmak? Tarla parası bir gecede buhar oldu

İlişki vadedip evlerine çağırdıkları erkeklere kabusu yaşattılar

İlişki vaadiyle evlerine çağırdıkları erkeklere kabusu yaşattılar
Romelu Lukaku adım adım Süper Lig'e

Lukaku adım adım Süper Lig'e
İzzet Ulvi Yönter'in istifası sonrası Bahçeli'den ilk açıklama

İzzet Ulvi Yönter'in sürpriz istifası sonrası Bahçeli'den ilk açıklama
Dışişleri Bakanı Fidan: Daha büyük bir savaşa doğru gidiyoruz

Savaşa bir ülke daha katıldı, Bakan Fidan'dan korkutan uyarı geldi