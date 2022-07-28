Samsun'da bir kadının kolyesini çalan zanlı tutuklandı - Haberler

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Samsun'da bir kadının kolyesini çalan zanlı tutuklandı

Samsun'da bir kadının kolyesini çalan zanlı tutuklandı

Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde, kaldırımda yürüyen kadının boynundan kolyeyi alıp kaçan şüpheli tutuklandı.

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Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde, kaldırımda yürüyen kadının boynundan kolyeyi alıp kaçan şüpheli tutuklandı.

Ulugazi Mahallesi İstiklal Caddesi'nde yürüyen Emine İ'nin (54), boynundaki kolyeyi çalan Recep Ö'nün Gazi Polis Merkezi'ndeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Ulugazi Mahallesi İstiklal Caddesi'nde dün, kaldırımda yürüyen Emine İ'nin (54), boynundaki kolyeyi alıp kaçan Recep Ö. olay yerinden kaçmıştı.

Emine İ'nin, çevredekilerden yardım istemesi üzerine bir vatandaş Öğretmenevi civarında şüpheliyi yakalamıştı.

AA / Recep Bilek - Güncel

Gazi Polis Merkezi İstiklal Caddesi İlkadım Samsun Güncel Haberler

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