Samsun'da Balıkçıya Saldırdı, Denize Attı ve Kaçtı

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19 yaşındaki Umutcan Baysal, sahilde balık tutan bir kişiyi darbederek denize attıktan sonra eşyalarını alıp kaçtı. Adliyedeki işlemleri sırasında zarar verdiği pano ve tabelalar nedeniyle yakalandı ve tutuklandı.

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde Umutcan Baysal (19), sahilde balık tutan kişiyi '2 saattir bir balık tutamadın' diyerek darbedip denize attıktan sonra ehliyet, banka kartı ve montunu alıp kaçtı. Aynı gün ifade işlemleri için gittiği adliyedeki pano ve tabelalara zarar veren Umutcan Baysal, yakalanıp, tutuklandı.

Olay, dün İlkadım ilçesi Kale Mahallesi sahil kısmında meydana geldi. Umutcan Baysal sahilde balık tutan M.K.A.'yı (60) '2 saattir bir balık tutamadın' diyerek darbetti. Sonrasında Baysal, M.K.A.'yı denize atıp, ehliyet, banka kartı ve montunu alarak kaçtı. Aynı gün ifadesi bulunduğu için Samsun Adliyesi'ne giden Umutcan Baysal, buradaki pano ve tabelalara da zarar verdi. Ekipler tarafından yakalanan Baysal, polis noktasına götürüldü. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, M.K.A.'ya ait eşyalar ele geçirildi. Polis tarafından gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü. Yapılan kontrollerde şüpheli hakkında, bir süre önce 'Devlet malına zarar verme' suçundan yakalama kararı bulunduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

Haber-Kamera: Emre ÖNCEL/SAMSUN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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