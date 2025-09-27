Haberler

Samsun'da balıkçı teknesinde patlama: 4 yaralı

Samsun'da balıkçı teknesinde patlama: 4 yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir balıkçı teknesinde kaynak işlemi sırasında meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde onarım yapılan balıkçı teknesinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı.

BALIKÇI TEKNESİNDE PATLAMA

Olay, saat 19.00 sıralarında Samsun'un Çarşamba ilçesi Yalı Mahallesi Costal Sahil'de yaşandı. Balıkçı teknesinde kaynak yapıldığı sırada patlama meydana geldi. Olay yerine sağlık, jandarma, sahil güvenlik ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

4 KİŞİ YARALANDI

Patlamada A.S. (26), M.U. (48), M.T. (46) ve B.T. (24) yaralandı. Yaralılardan A.S. ve M.U. Gazi Devlet Hastanesi'ne, M.T. ve B.T. ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ile soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bakan Fidan'dan açıklamalar! İşte Erdoğan-Trump görüşmesinin perde arkası

Erdoğan'dan Trump'a davet! İşte tarihi zirvenin perde arkası
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kocaeli'de karaya oturan kuru yük gemisi için dikkat çeken uyarı

Dev gemi bir şehrimizin uykularını kaçırdı: Bir an önce yapılmazsa...
Gökhan Gönül'ün Fenerbahçe serüveni sona erdi

4 maçlık serüveni sona erdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.