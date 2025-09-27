Samsun'da balıkçı teknesinde patlama: 4 yaralı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir balıkçı teknesinde kaynak işlemi sırasında meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
BALIKÇI TEKNESİNDE PATLAMA
Olay, saat 19.00 sıralarında Samsun'un Çarşamba ilçesi Yalı Mahallesi Costal Sahil'de yaşandı. Balıkçı teknesinde kaynak yapıldığı sırada patlama meydana geldi. Olay yerine sağlık, jandarma, sahil güvenlik ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
4 KİŞİ YARALANDI
Patlamada A.S. (26), M.U. (48), M.T. (46) ve B.T. (24) yaralandı. Yaralılardan A.S. ve M.U. Gazi Devlet Hastanesi'ne, M.T. ve B.T. ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ile soruşturma başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel