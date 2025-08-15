Samsun'da Balık Ölümleri Üzerine İnceleme Başlatıldı

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde Yeşil Deresi'nde yaşanan balık ölümleri üzerine çevre koruma ekipleri inceleme başlattı. Ölü balıklar ve sudan numuneler alındı.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde yaşanan balık ölümleri üzerine Yeşil deresinden numune alındı.

Dere yüzeyini kaplayan ölü balıkları gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen Salıpazarı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, balık ölümlerinin yaşandığı bölgede inceleme yaptı.

Ekipler, sudan ve ölü balıklardan numune de aldı.

Yetkililer, balık ölümlerinin nedeninin yapılacak tahlillerin ardından netleşeceğini belirterek, vatandaşlardan deredeki kirlilik ihtimaline karşı dikkatli olmalarını istedi.

Kaynak: AA / Sait Kuzu - Güncel
