Salıpazarı'nda Kenevir Operasyonu: 1 Tutuklama
Samsun Salıpazarı'nda bir kişinin evinin bahçesinde kenevir yetiştirdiği tespit edildi. Operasyonda 1 kilo 215 gram kubar esrar, 114 kök kenevir ve 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüpheli tutuklandı.
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde, evinin bahçesinde kenevir yetiştirdiği belirlenen şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede bir kişinin ikametinin bahçesinde kenevir yetiştirdiği ve uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, ikamette yaptıkları aramada 1 kilo 215 gram kubar esrar ile 3 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
Bahçede yapılan aramada ise 114 kök kenevir bitkisi bulundu.
Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.