Samsun'da Baba ve Kızına Silahlı Saldırı

Güncelleme:
Canik ilçesinde öğrenci servisi için yola çıkan baba ve kızı, av tüfeğiyle yapılan saldırıda hafif yaralandı. Jandarma, şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürüyor.

Samsun'un Canik ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan baba ve kızı yaralandı.

İddiaya göre, Uluçayır Mahallesi'nde yaşayan Aydın A, öğrenci servisine başlamak için kullandığı aracıyla yola çıktı.

Evinin yakınlarındaki ağaçlık alandan av tüfeğiyle ateş edilmesi sonucu Aydın A. ile yanında bulunan kızı E.A, hafif yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
