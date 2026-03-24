Samsun'da AVM ruhsatsız olduğu gerekçesiyle mühürlendi

SAMSUN'un Atakum ilçesinde faaliyet gösteren CityMall isimli AVM, 'ruhsatsız olduğu' gerekçesiyle zabıta ekipleri tarafından mühürlenerek, kapatıldı. CityMall AVM Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Emre Çelik, "İskan yapılması için projedeki tüm hissedarlardan imza istendi ve bu hissedarlardan sadece yüzde 1'i imza atmadığı için AVM mühürlendi. Alışveriş merkezinde yaklaşık 900 kişi çalışıyor, dolaylı olarak binlerce kişi etkileniyor. Süreç aslında sadece bir evrak eksikliği nedeniyle bu noktaya gelmiş durumda" dedi.

Olay, Atakum ilçesinde bulunan CityMall AVM'de meydana geldi. İddiaya göre, AVM'nin ruhsatsız olduğu gerekçesiyle başlatılan sürecin ardından kapatma kararı alındı. Kararın ilgili kurumlara iletilmesi üzerine Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Atakum İlçe Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri harekete geçti. Belirlenen karar doğrultusunda AVM'ye gelen ekipler, kapatma işlemlerini başlattı. Atakum Belediyesi zabıta ekipleri, AVM içerisinde faaliyet gösteren iş yerlerini tek tek mühürlerken, Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise binanın tamamını mühürleyerek giriş-çıkışları kapattı.

CityMall AVM Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Emre Çelik, AVM'nin 2023 yılında aldığı alışveriş merkezi ruhsatının, Büyükşehir Belediyesi'nin talep ettiği tüm şartların yerine getirilmesine rağmen, projedeki hissedarların yalnızca yüzde 1'lik kısmının imza vermemesi nedeniyle ruhsatın iptal edildiğini ve AVM'nin kapatılarak 900 çalışanın mağdur edildiğini belirtti. Çelik, "İstenen her şeyi yerine getirdik, hatta taleplerin de ötesine geçtik. Şu anda iskan alabilecek durumdayız. İskan alabilmemiz için projede yapılan değişikliklerin plan tadilatıyla projeye işlenmesi gerekiyor. Bunun için de tüm hissedarların imzası şart. Toplam hissedarlar içinde yüzde 1 paya sahip 3 kişi imza atmıyor. Bu kişiler yüksek miktarda para talep ediyor ve süreç bu yüzden tıkanmış durumda" diye konuştu.

'BELEDİYENİN DAHA ÖNCE İMARA AYKIRI OLDUĞUNU SÖYLEDİĞİ HUSUSLARLA İLGİLİ TÜM DÜZENLEMELERİ YAPTIK'

AVM'nin açılışından itibaren yürütülen süreç hakkında konuşan Yunus Emre Çelik, "Burası iş merkezi olarak projelendirildi, alışveriş merkezi değil iş merkezi olarak inşaat süreci yürütüldü. Yaklaşık 6 yıl önce projeyi bu şekilde hazırladık. Daha açılmadan bilirkişi mahkeme kararıyla buranın iş merkezi değil alışveriş merkezi olduğuna karar verildi. Bu doğrultuda iş merkezi olarak Atakum Belediyesi'nden aldığımız ruhsat iptal edildi, alışveriş merkezi ruhsatı almamız gerektiği söylendi. Bunun üzerine verilen süre içinde başvurumuzu yaptık ve Büyükşehir Belediyesi'nden alışveriş merkezi ruhsatımızı aldık. Proje zaten tamamlanmıştı ve 10 Ocak 2020'de açılışı yaptık. 2023 yılı Ocak ayında Büyükşehir Belediyesi incelemelerini tamamlayarak alışveriş merkezi ruhsatımızı verdi ve bu şekilde faaliyetimizi sürdürdük. 6 yıldır alışveriş merkezini işletiyoruz, bu süreçte içerideki tüm mağazalar da iş yeri açma ruhsatlarını aldı. Tüm işlemleri yasal çerçevede yürüttük. Aradan 2-3 yıl geçtikten sonra mahkeme kararıyla alışveriş merkezinin ruhsatı iptal edildi. Gerekçelerin net olmamasıyla birlikte imara aykırılıklar öne sürüldü. Büyükşehir Belediyesi ruhsatı iptal edince yapı ruhsatsız duruma düştü. Bunun ardından Atakum Belediyesi de içeride faaliyet gösteren mağazaların iş yeri açma ruhsatlarını iptal etti. Böylece ruhsatlı şekilde faaliyete başlayan tüm mağazalar ruhsatsız konuma geldi. Belediyenin daha önce imara aykırı olduğunu söylediği bazı hususlarla ilgili gerekli tüm düzenlemeleri yaptık. Yangın yönetmeliğiyle ilgili eksiklikler olduğu yönünde değerlendirme yapıldı, bunun üzerine kapsamlı bir tadilat sürecine girdik ve yangın yönetmeliğine uygunluk raporunu aldık" ifadelerini kullandı.

'SÜREÇ ASLINDA SADECE BİR EVRAK EKSİKLİĞİ NEDENİYLE BU NOKTAYA GELMİŞ DURUMDA'

İskan alınabilmesi için hissedarların yüzde 99'unun imza verdiğini, yalnızca yüzde 1'lik kısmın imza atmaması nedeniyle oluşan evrak eksikliği yüzünden AVM'nin tamamen kapatılmasını doğru bulmadığını belirten Yunus Emre Çelik, şöyle konuştu:

"Atakum Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi ruhsatı iptal ettiği için mevzuat gereği işlem yapıyor ve mağazaların faaliyet göstermesine izin vermiyor. Büyükşehir Belediyesi ise eksik evrakların tamamlanmasını ve tüm hissedarların imzasının getirilmesini istiyor. Süreç hissedarlar arasındaki imza sorunu nedeniyle ilerlemiyor. Alışveriş merkezinde yaklaşık 900 kişi çalışıyor, dolaylı olarak binlerce kişi etkileniyor. Süreç aslında sadece bir evrak eksikliği nedeniyle bu noktaya gelmiş durumda. Geçici bir süreyle faaliyetlerin devam etmesine izin verilse çalışanlar mağdur olmayacak. Belediye yasal çerçevede hareket ediyor ancak burada bir inisiyatif de kullanılabilir. Sürecin tamamlanmasını bekliyoruz. Daha önce yürütmeyi durdurma kararlarıyla faaliyetimizi sürdürdük. Şu anda da benzer bir talebimiz var ancak henüz sonuçlanmadı. Süreç bu şekilde devam ediyor."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı