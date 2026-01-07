Haberler

ATM'den para çekerken öldürülen Ali'nin cinayet sanıklarına ağırlaştırılmış müebbet istemi

Güncelleme:
Samsun'un Atakum ilçesinde, ATM'de para çekerken Ali Gültekin'in K.D. tarafından vurularak öldürülmesi olayında savcı, sanıklar için ağırlaştırılmış müebbet hapis talep etti.

SAMSUN'un Atakum ilçesinde Ali Gültekin'i (22) ATM'den para çekerken tabanca ile boynundan vurarak öldüren K.D. (17) ile yanındaki M.A.'nın (17) yargılandığı davada mütalaasını veren savcı, sanıklar için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebinde bulundu.

Olay, 14 Kasım 2024'te Atakum ilçesi Yenimahalle Mahallesi Vatan Caddesi'nde meydana geldi. 19 suç kaydı bulunan Ali Gültekin, bir bankaya ait ATM'de işlem yaptığı sırada husumetli olduğu K.D. tarafından tabancayla boynundan vuruldu. Gültekin, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. K.D. ve olay anında yanında olan M.A. ile S.K. (16), bir süre sonra İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'nde polise teslim oldu. Gözaltına alınan ve 6 suç kaydı bulunan K.D., 2 suç kaydı bulunan M.A. ile 8 suç kaydı bulunan S.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip tutuklandı. Gültekin, olaydan 5 gün sonra yaşamını yitirdi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin hazırlanan iddianameyle 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan K.D. ve M.A. bugün görülen duruşmada salonda hazır bulundu. Bir önceki duruşmada tahliye edilen S.K., duruşmaya katılmadı.

'BANA DİK DİK BAKTI'

Sanık K.D., ilk duruşmada yaptığı savunmasını tekrar ederek, "Ali'yi daha önceden tanıyorum. 2020'de çocukluk arkadaşım M.E.'nin ağabeyi Orhan Erdoğan'ı öldürmüştü. O günden bu yana kendisini görmedim. Olay günü markete giderken karşılaştık. Beni görünce elini beline attı. Bana dik dik baktı ama aramızda bir konuşma geçmedi. Ben yürümeye devam ederken, o ters ters bakmaya devam etti. Ben, sonradan bana bir şey yapacağını düşünerek bu olayı gerçekleştirdim. 3 el ateş ettim. Diğer 2 sanığın olayla bir ilgisi yoktur. Bu olayda kimse beni teşvik edip, azmettirmedi" dedi.

Savcı, duruşmada mütalaa verdi. Mütalaada, K.D. ve M.A.'nın 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış hapis cezası, S.K.'nin ise beraati istendi. Mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

