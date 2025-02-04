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Samsun'da Atık Motor Yağlarının Toplanması Projesi İçin Toplantı Düzenlendi

Samsun'da Atık Motor Yağlarının Toplanması Projesi İçin Toplantı Düzenlendi
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Samsun Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yürütülen Atık Motor Yağlarının Toplanması Projesi kapsamında Havza'da bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya belediye yetkilileri ve esnaf temsilcileri katıldı.

Samsun Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yürütülen Samsun İli Atık Motor Yağlarının Toplanması Projesi kapsamında Havza'da toplantı düzenlendi.

Havza Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Zeki Kurt başkanlığında Havza Madeni İşler Kalaycılar ve Marangozlar Esnaf Odası Başkan Yardımcısı Şaban Döndür, Havza Belediyesi Zabıta Komiseri Sinan Arslan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü personelinin katılımıyla bilgilendirme ve iş birliği toplantısı gerçekleştirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verilen toplantıda, motor yağı değişimi yapılan işletmelerin "motor yağı değişim noktası izin belgesi" almasını sağlamak için yapılacak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
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