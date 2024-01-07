Samsun'da Arkadaşını Darp Edip Evindeki Eşyaları Çalan 4 Şüpheli Tutuklandı

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde tartıştığı arkadaşlarının evinin kapısını kırıp, darbettikten sonra televizyon, bisiklet ve telefonu alan 4 şüpheli tutuklandı.

Olay, İlkadım ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi Dr. Kamil Caddesi'nde 3 gün önce meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet Taha Arlı (22), yeğeni Ahmet Can Arlı (20), Vural Kılıç (21) ve Suriye uyruklu A.A.(15) tartıştığı arkadaşlarının evinin kapısını kırıp içeri girdi. Şüpheliler, evde bulunan Y.A.Ö.(16), C.A.G.(17) ve Z.S.K.(17) isimli kızı sopayla darbedip, buradaki bisiklet, televizyon ve telefonu alarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Bürosu ekipleri, Suriye uyruklu A.A.'yı evden alınan televizyon ile birlikte yakalayarak gözaltına alındı. Dün adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Soruşturma devamında, Ahmet Taha Arlı Atakum'da, Vural Kılıç ve Ahmet Can Arlı ise İlkadım ilçesinde çaldıkları bisikletle yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.