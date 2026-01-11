12,5 yıl hapisle aranan hükümlü, yürüyüş yaparken yakalandı

Haberler

Samsun'un Atakum ilçesinde yürüyüş yaparken 12,5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Davut Alimollaoğlu, devriye gezen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, Körfez Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı sahilinde devriye gezerken, hakkında Ünye İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan 12,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Davut Alimollaoğlu'nu yürüyüş yaparken yakaladı. Gözaltına alınan hükümlü, emniyete götürüldü.

