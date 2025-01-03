Samsun'da Araçta Ruhsatsız Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

Samsun'un Yakakent ilçesinde bir araçta yapılan aramada 3 ruhsatsız tabanca ile çok sayıda fişek ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Yakakent İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından narko alan uygulaması gerçekleştirildi.

Operasyonda bir araçta yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, 25 tabanca fişeği, kurusıkı tabanca, 57 kurusıkı tabanca fişeği, radar tespit cihazı, 5 bıçak ve polis üniforması ele geçirildi.

Araç sahibine 45 bin 419 lira idari para cezası kesildi.