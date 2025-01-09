Samsun'da Araçta 25 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi
Yakakent ilçesinde yapılan narko alan uygulamasında bir araçta 25 litre sahte içki ile birlikte ruhsatsız tabanca ve diğer tehlikeli malzemeler ele geçirildi. Araç sürücüsü hakkında soruşturma başlatıldı.
Samsun'un Yakakent ilçesinde bir araçta yapılan aramada 25 litre sahte içki ele geçirildi.
Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen narko alan uygulamasında durdurulan bir araçta arama yapıldı.
Aramada 25 litre sahte içki, ruhsatsız tabanca, amaç dışı bıçak ve 2 balta ele geçirildi.
Araç sürücüsü hakkında soruturma başlatıldı.
Kaynak: AA / Necmi Sarıbaş - Güncel