Samsun'da annesini silahla öldüren kişi intihar etti
Güncelleme:
Samsun'un İlkadım ilçesinde, annesini tüfekle vurarak öldüren 23 yaşındaki Muhammet K. olay sonrası intihar etti. Olay yerine giden sağlık ekipleri, anne ve oğulun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde annesini tüfekle vurarak öldüren kişi intihar etti.

Alınan bilgiye göre, Kıran Mahallesi 679. Sokak'taki apartman dairesine giden aile üyesi, annesi ile kardeşinin yerde hareketsiz yattığını görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin evde yaptıkları incelemede, Muhammet K. (23) ve annesi Ayşe K'nin (59) olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Muhammet K'nin ruhsatlı av tüfeği ile ateş ederek annesini vurduktan sonra aynı silahla intihar ettiği tespit edildi.

Hayvan alım satım işiyle uğraşan Muhammet K'nin uyuşturucu kullanımı nedeniyle adli kaydı bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak
