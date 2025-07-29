Samsun'da Anız Yangınları 178 Dekar Tarım Alanını Kül Etti

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Samsun'un Havza ilçesinde meydana gelen anız yangınları sonucunda toplamda 178 dekar tarım arazisi zarar gördü. İtfaiye ve yerel ekipler yangını söndürmekte zorluk yaşadı.

Samsun'un Havza ilçesinde çıkan anız yangınlarında 178 dekar tarım arazisinde zarar oluştu.

Boyalıca Mahallesi kırsalında biçilmiş olan tarım arazisindeki anızlarda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Grup Amirliği, Havza Orman İşletme Şefliği ile Havza Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Mahalle sakinlerinin desteğiyle söndürülen yangında yaklaşık 28 dekar alan zarar gördü.

Aslançayır ve Sivrikese mahalleleri kırsalındaki anız yangınında da 150 dekar biçilmiş alanda zarar meydana geldi.

Yangında arazide balyalanan samanlar da yandı.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
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