Samsun'da Anız Yangını: 10 Dekar Tarım Arazisi Zarar Gördü

Samsun'da Anız Yangını: 10 Dekar Tarım Arazisi Zarar Gördü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Havza ilçesinde çıkan anız yangını, 10 dekar tarım arazisinde zarar oluşturdu. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Samsun'un Havza ilçesinde çıkan anız yangında 10 dekar tarım arazisinde zarar oluştu.

Çay Mahallesi kırsalında biçilmiş olan tarım arazisindeki anızlarda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Grup Amirliği, Havza Orman İşletme Şefliği ile Havza Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yapılan çalışmalar neticesinde söndürülen yangında yaklaşık 10 dekar tarım arazisi zarar gördü.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
25 maçta 26 gollük katkı yaptı! Fenerbahçe'den bir yıldız transfer daha

25 maçta 26 gollük katkı yaptı! Fenerbahçe'den bir bomba daha
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jennifer Lopez'i içeri almayan görevli için nihai karar çıktı

Jennifer Lopez'i mağazaya almayan görevli için nihai karar verildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.