Samsun'da Anız Yangını: 10 Dekar Tarım Arazisi Zarar Gördü
Samsun'un Havza ilçesinde çıkan anız yangını, 10 dekar tarım arazisinde zarar oluşturdu. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.
Samsun'un Havza ilçesinde çıkan anız yangında 10 dekar tarım arazisinde zarar oluştu.
Çay Mahallesi kırsalında biçilmiş olan tarım arazisindeki anızlarda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Grup Amirliği, Havza Orman İşletme Şefliği ile Havza Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yapılan çalışmalar neticesinde söndürülen yangında yaklaşık 10 dekar tarım arazisi zarar gördü.
Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel