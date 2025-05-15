Samsun'da Amca Oğluna Sokat Ortasında Silahlı Saldırı

Samsun'da Amca Oğluna Sokat Ortasında Silahlı Saldırı
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18 yaşındaki Mert T., amcasının oğlu Gökhan T.'yi sokak ortasında vurdu. Yaralanan Gökhan T. ağır durumda hastaneye kaldırılırken, olay sırasında bir başka kişi de kurşunla yaralandı. Mert T. olay yerinden kaçmaya çalışırken yakalandı.

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde, Mert T. (16) daha önce evlenmek için kız kardeşini kaçıran amcasının oğlu Gökhan T.'yi (29) sokak ortasında tabancayla vurarak ağır yaralandı. Bu sırada kahvehanede otururken mermilerin isabet ettiği Doğan A. (59) da yaralandı.

Olay, İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Talimhane Caddesi'nde meydana geldi. Mert T., daha önce evlenmek için kız kardeşini kaçıran amcasının oğlu Gökhan T.'ye sokak ortasında tabancayla ateş etti. Göğsünden ve karnından vurulan Gökhan T. ağır yaralanırken, bu sırada yakındaki bir kahvehanede oturan Doğan A.'ya da kurşun isabet etti. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin müdahalesi sonrası, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülüp, tedaviye alındı. Bölgeden kaçmaya çalışan şüpheli, olay yerinin arka sokağında Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı güven timleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü. Gökhan T.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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