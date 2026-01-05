Haberler

Alkollü sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

Samsun'un Atakum ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 18 yaşındaki Medine Nur A., alkollü sürücü Faruk T.'nin kullandığı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Sürücü gözaltına alındı.

SAMSUN'un Atakum ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Medine Nur A. (18) ağır yaralandı. Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Faruk T. (30), 0.97 promil alkollü çıktı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Denizevleri Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Atakum Belediyespor'da futbolcu olduğu öğrenilen Faruk T.'nin kullandığı 55 AOZ 495 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Medine Nur A.'ya çarptı. Kazada Medine Nur A. ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Medine Nur. A., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, sürücü Faruk T.'yi gözaltına aldı. Yapılan kontrollerde sürücünün 0.97 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
