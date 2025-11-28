Haberler

Samsun'da Aile Yılı Etkinlikleri: Çocuk Şenliği ve Aile Atölyeleri Düzenlendi

Samsun'da Aile Yılı Etkinlikleri: Çocuk Şenliği ve Aile Atölyeleri Düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'da 2025 yılının aile yılı ilan edilmesi dolayısıyla Çocuk Şenliği ve Aile Atölyeleri etkinliği yapıldı. Etkinlikte çocuklar eğlenceli aktiviteler ile sosyal ve kültürel gelişimlerini destekleme fırsatı buldular.

Samsun'da 2025 yılının aile yılı ilan edilmesi nedeniyle Çocuk Şenliği ve Aile Atölyeleri etkinliği gerçekleştirildi.

Yeşilay Samsun Şubesi, Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Türk Kızılay Samsun Şubesi ile İlkadım Belediyesi iş birliğiyle Gençlik Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte çocuklar keyifli zaman geçirdi.

Yeşilay Samsun Şube Başkanı Emre Güneş, amaçların çocukların sosyal, kültürel ve bilişsel gelişimlerine katkı sunmak olduğunu söyledi.

Ailelerin birlikte kaliteli zaman geçirmelerine imkan sağlamayı hedeflediklerini aktaran Güneş, "Etkinlikte tanışma oyunları, yarışmalar, orta oyunları, ebru sanatıyla çanta boyama, kitap ayracı boyama ve kutu oyunları gibi birçok atölye çalışması yer aldı. Renkli ve keyifli anlara sahne olan program boyunca hem çocuklar hem aileler unutulmaz bir gün yaşadı." dedi.

Güneş, aile içi iletişimin bu tür etkinliklerle güçlendirildiğini vurgulayarak, "Çocuklarımızın sağlıklı gelişimi, ailelerimizin güçlü bağlarıyla mümkündür. Bugün burada hem eğlendik hem de ailelerimizle birlikte gönüllü çalışmaların ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemini paylaşma fırsatı bulduk. Etkinliğe katkı sunan tüm paydaşlarımıza ve katılım gösteren ailelerimize teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Ebru Şencan - Güncel
Karadeniz'de neler oluyor? Bir tankerde patlama meydana geldi, diğeri saldırıya uğradı

Karadeniz'deki patlamanın ardından bir tankerde daha kırmızı alarm
Yoksulluk sınırı 97 bin lira oldu

86 milyonu ilgilendiren iki veri açıklandı! Rakamlar endişe verici
Papanın gittiği şehir karıştı! Kalabalıktan tek bir slogan yükseldi

Papanın gittiği şehir karıştı! Kalabalıktan tek bir slogan yükseldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dizilerin aranılan ismi ehliyetine el konulunca köprüden atladı

Dizilerin aranılan ismi ehliyetine el konulunca köprüden atladı
Skandal karar! Kentteki ilçe belediyeleri cenaze ve defin hizmetlerine son verdi

Kentteki ilçe belediyeleri cenaze ve defin hizmetlerine son verdi
ABD basınından çok konuşulacak iddia: Maduro Türkiye'ye sürgün edilebilir

Savaşın başlaması an meselesi! Sürgün yeri olarak Türkiye'yi seçtiler
Kendi oğlunu oyuna alan Robin van Persie hayatının şokunu yaşadı

Kendi oğlunu forvete alınca neye uğradığını şaşırdı
Dizilerin aranılan ismi ehliyetine el konulunca köprüden atladı

Dizilerin aranılan ismi ehliyetine el konulunca köprüden atladı
Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı

Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı
Şiddetli kar geliyor! İstanbul için tarih öne çekildi

Şiddetli kar geliyor! İstanbul için tarih öne çekildi
Fahriye Evcen, gösterdiği fotoğrafla hayranlarını mest etti

Fahriye Evcen, gösterdiği fotoğrafla hayranlarını mest etti
İrem Derici bildiğiniz gibi! İfade vermeye giderken söyledikleriyle, güvenliği de güldürdü

Adliyede söyledikleriyle, güvenliği de güldürdü
Gülistan Koçyiğit İmralı ziyaretinde neler yaşandığını anlattı! Öcalan'dan CHP'ye özel parantez

İşte İmralı ziyaretinde yaşananlar! Öcalan CHP'yi böyle anmış
Genç psikoloğun gittiği matbaa dükkanından cansız bedeni çıktı

Genç psikoloğun gittiği matbaa dükkanından cansız bedeni çıktı
Deterjan kabındaki sosu çiğköfteye döken işletmeye ağır ceza

Çiğköfteciye bu rezilliğinin bedeli ağır oldu
300 bin restoran online platformlara savaş açtı: Ya komisyonları düşürün...

Kaos kapıda! Türkiye'deki 300 bin restoran resmen kazan kaldırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.