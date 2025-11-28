Samsun'da Aile Yılı Etkinlikleri: Çocuk Şenliği ve Aile Atölyeleri Düzenlendi

Samsun'da 2025 yılının aile yılı ilan edilmesi nedeniyle Çocuk Şenliği ve Aile Atölyeleri etkinliği gerçekleştirildi.

Yeşilay Samsun Şubesi, Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Türk Kızılay Samsun Şubesi ile İlkadım Belediyesi iş birliğiyle Gençlik Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte çocuklar keyifli zaman geçirdi.

Yeşilay Samsun Şube Başkanı Emre Güneş, amaçların çocukların sosyal, kültürel ve bilişsel gelişimlerine katkı sunmak olduğunu söyledi.

Ailelerin birlikte kaliteli zaman geçirmelerine imkan sağlamayı hedeflediklerini aktaran Güneş, "Etkinlikte tanışma oyunları, yarışmalar, orta oyunları, ebru sanatıyla çanta boyama, kitap ayracı boyama ve kutu oyunları gibi birçok atölye çalışması yer aldı. Renkli ve keyifli anlara sahne olan program boyunca hem çocuklar hem aileler unutulmaz bir gün yaşadı." dedi.

Güneş, aile içi iletişimin bu tür etkinliklerle güçlendirildiğini vurgulayarak, "Çocuklarımızın sağlıklı gelişimi, ailelerimizin güçlü bağlarıyla mümkündür. Bugün burada hem eğlendik hem de ailelerimizle birlikte gönüllü çalışmaların ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemini paylaşma fırsatı bulduk. Etkinliğe katkı sunan tüm paydaşlarımıza ve katılım gösteren ailelerimize teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.