Boş arazideki dolaptan erkek cesedi çıktı! Tüm düğümü, gözaltına alınan kişi çözecek Güncel Haberler Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde boş bir arazideki ahşap kutu içerisinde erkek cesedi bulundu. Atakum ilçesinden araçla getirilip bırakıldığı tahmin edilen cesetle ilgili bir kişi gözaltına alındı. Cumhuriyet Mahallesi'nde vatandaşlar çöp konteynerinin yanında bulunan ahşap kutudan kötü kokular gelmesi üzerine durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kutu içerisinde erkek cesedi ile karşılaştı. BİR KİŞİ GÖZALTINDA Yapılan çalışmanın ardından kutuyla birlikte cenaze aracına alınan ceset, Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Cesedin kimlik tespiti için çalışma başlatıldı. Atakum ilçesinden araçla getirilip bırakıldığı tahmin edilen cesetle ilgili bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Kaynak: AA / Güncel Cumhuriyet Mahallesi Samsun 3. Sayfa Güncel Haberler

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