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Samsun'da Adli Tıp Kurumu için yer sorunu çözüldü

Samsun'da Adli Tıp Kurumu için yer sorunu çözüldü

Güncel Haberler

Samsun Büyükşehir Belediyesi, kentte Adli Tıp Kurumu'nun hizmet vermesi için kiralanan eski hastane binasının tadilatını yaparak kuruma uygun hale getirecek.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, kentte Adli Tıp Kurumu'nun hizmet vermesi için kiralanan eski hastane binasının tadilatını yaparak kuruma uygun hale getirecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediyesi tarafından kiralanan İlkadım ilçesindeki eski özel hastane binasının hızla tadilatının yapılarak kuruma hazır hale getirileceği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Adli Tıp Kurumu'nun Samsun'a kazandırılmasında AK Parti'den Samsun milletvekili seçilen Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un büyük gayretleri olduğunu vurgulayarak, "Biz de o gayrete destek olduk. Eski özel hastane binasını kiraladık, proje üzerinde çalışıyoruz. Orayı hemen Adli Tıp işlerliğini kazanacak şekilde projelendireceğiz. 2 ay içinde Adli Tıp Kurumu'nun açılmasını sağlamak istiyoruz. " ifadelerini kullandı.

Demir, Adli Tıp Kurumu'nun burada geçici hizmet vereceğini, asıl kurum binası için cezaevi yolunda 10 dönüm alan tahsis ettiklerini kaydetti.

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Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel

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