Samsun'da 8. Yöresel Ot Yemekleri Festivali Devam Ediyor

Samsun'da 8. Yöresel Ot Yemekleri Festivali Devam Ediyor
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Samsun'da düzenlenen '8. Yöresel Ot Yemekleri Festivali', mutfak atölyeleri ve söyleşilerle kutlanıyor. Şef Merve Akkuş'un ot yemekleri üzerine yaptığı etkinlikler ve üniversite akademisyenlerinin katıldığı sunumlar festivalin içeriğini zenginleştiriyor.

Samsun'da düzenlenen "8. Yöresel Ot Yemekleri Festivali", mutfak atölyesi ve söyleşilerle devam ediyor.

Samsun Turizmciler Derneğinin öncülüğünde Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) işbirliğiyle düzenlenen festivalin üçüncü gününde, Atakum ilçesi Çobanlı İskelesi'nde yöresel ot yemekleri ve gıdaların bulunduğu stantların yanı sıra mutfak atölyeleri ve söyleşiler gerçekleştiriliyor.

Şef Merve Akkuş, mutfak atölyesinde katılımcılara kırçan otundan meze yapımının püf noktalarını gösterdi. Etkinliğe katılanlar hazırlanan mezeyi tattı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yetkin Bulut ve Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Fergan Karaer ise "ot hikayeleri" başlıklı sunum ve söyleşi gerçekleştirdi.

Bulut, AA muhabirine, akademik yönünü üniversite olarak üstlenerek festivalde yer aldıklarını söyledi.

Dünyadaki otların üçte birinin Türkiye'de yetiştiğine dikkati çeken Bulut, "Samsun 1800'e yakın otun yetiştiği bir coğrafya. Türkiye'de aynı anda farklı turizm çeşitlerini görebileceğiniz iki il var, biri Antalya, biri de Samsun. Güney ilçelerine gittiğiniz zaman kış turizmini görebiliyorsunuz, sahil şeridine geldiğiniz zaman da deniz, kum ve güneşi. Dolayısıyla bu kadar farklı iklimin aynı coğrafyada görülebiliyor olmasının doğal bir sonucu da botanik ya da bitki tarafında görülebiliyor." dedi.

Samsun'un 17 ilçesindeki otlar ile farklı organizasyonlar yapılabileceğini anlatan Bulut, "Örneğin salep açısından baktığınız zaman Kavak, 19 Mayıs gibi ilçelerimizin ön plana çıkabildiğini görüyoruz. Burada çıkan salebin özellikleri açısından diğer saleplerden oldukça farklı olduğunu ve bunun da aromasına yansıdığını görüyoruz. Bundan sonra bunu doğru bir pazarlama stratejisine oturtabilmek önemli." diye konuştu.

Gastronomi denilince Afyonkarahisar, Gaziantep gibi illerin ön plana çıktığını, Samsun'un da iyi bir noktada olduğunu dile getiren Bulut, otlar başta olmak üzere coğrafi işaretli ürün sayısında artışa gidilerek gastronomide markalaşmak için tüm paydaşların ortak stratejiyle hareket etmesi gerektiğini kaydetti.

Karaer ise insanlar gibi bitkiler arasında da sosyal ilişki olduğunu belirterek, "İnsanların haberleşmeleriyle bitkilerin haberleşmeleri arasındaki farkı değerlendirdiğiniz zaman, bitkiler insanlardan çok daha fazla iletişim halinde." ifadelerini kullandı.

Festival, yarın sona erecek.

Kaynak: AA / Erkut Kargın - Güncel
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